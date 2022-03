Deutsche Regierung: Sicherheitskabinett kommt am Nachmittag zur Ukraine zusammen

GO

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX tiefrot wegen möglichem Öl-Embargo -- Goldpreis mit Euro-Rekord -- Visa und MasterCard in Russland nicht verfügbar -- Inditex, PUMA, TUI, PayPal, Tesla im Fokus

Großhandelspreise für Erdgas erreichen zeitweise neues Allzeithoch. Aktien von Rheinmetall und HENSOLDT gefragt in schwachem Markt. Erneuerbare-Energien-Aktien gefragt. Aussicht auf knapperes Düngerangebot treibt K+S an. EU-Kommission will bei Sanktionen nachbessern. Netflix stoppt Russland-Geschäft. Möglicher Importstopp für russisches Öl lässt Ölpreise auf Hoch seit 2008 klettern.