DOW JONES--Die Rohstahlerzeugung in Deutschland hat sich auch im Oktober 2026 abgeschwächt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank sie um rund 10 Prozent, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte. Am deutlichsten fiel demnach der Rückgang in der Produktion über die Hochofen-Konverter-Route (Oxygenstahl) aus. Diese blieb rund 12 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Elektrostahlerzeugung ging um 4,5 Prozent zurück. Im September hatte der Rückgang 13 Prozent zum Vorjahr betragen.

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Hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2026 ergibt sich auf Basis der bisher vorliegenden Monate Januar bis Oktober eine Rohstahlerzeugung von 35,2 Millionen Tonnen, so die WV Stahl. Das wäre ein Plus von knapp 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ende Juni hatte die Hochrechnung noch auf 37,3 Millionen Tonnen hingedeutet. Damit habe die in der ersten Jahreshälfte zu beobachtende Erholung deutlich an Dynamik verloren, so die WV Stahl.

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November 23, 2026 05:25 ET (10:25 GMT)