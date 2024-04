Deutsche Schoeller Group übernimmt italienische Signa-Projekte

WIEN/PULLACH (dpa-AFX) - Der deutsche Familienkonzern Schoeller Group kauft drei Projekte der insolventen Luxusimmobiliengesellschaft Signa Prime Selection AG in Italien. Die Verträge seien in Wien unterzeichnet worden, teilte die vom österreichischen Investor René Benko gegründete Signa Prime am Freitag mit. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben.

In Venedig wurde das Hotel Bauer verkauft. Die Luxusherberge am Canal Grande wird gerade renoviert. In Bozen übernimmt die Schoeller Group das im Bau befindliche Stadtquartier WaltherPark sowie das Entwicklungsprojekt Viva Virgolo, mit dem der Bozener Hausberg Virgl erschlossen werden soll.

Zur Schoeller Group im bayerischen Pullach gehört unter anderem die Firma Schoeller Allibert, nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Kunststoffcontainern für Industrie, Transport und Handel.

Im Zuge der Insolvenzen innerhalb der Immobilien- und Handelsgruppe Signa soll auch das Portfolio in Deutschland verkauft werden, darunter der im Bau befindliche Elbtower in Hamburg und Gebäude des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof. Die Immobilie des Berliner Luxuskaufhauses KaDewe ging bereits an die thailändische Central Gruppe. Die Gruppe ist auch am Handelsbetrieb KaDeWe beteiligt und möchte diesen ebenfalls ganz übernehmen./al/DP/jha