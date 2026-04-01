Deutsche Staatschulden 4. Quartal +1,9% gg Vorquartal

DOW JONES--Der Öffentliche Gesamthaushalt Deutschlands ist im vierten Quartal 2025 beim nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des vierten Quartals 2025 mit 2.661,5 Milliarden Euro verschuldet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg die öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem dritten Quartal um 1,9 Prozent beziehungsweise 50,8 Milliarden Euro. Gegenüber dem Jahresende 2024 erhöhte sich der öffentliche Schuldenstand um 6,0 Prozent beziehungsweise 151,0 Milliarden Euro.

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Zum Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

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April 09, 2026 02:18 ET (06:18 GMT)