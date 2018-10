Deutsche Stahlkonjunktur hat sich im laufenden Jahr abgekühlt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die deutsche Stahlkonjunktur hat sich im laufenden Jahr deutlich abgekühlt. "Die neuesten Daten zur Rohstahlproduktion in Deutschland deuten darauf hin, dass sich der Aufwärtstrend des vergangenen Jahres nicht fortgesetzt hat", teilte die Wirtschaftsvereinigung Stahl am Mittwoch in Düsseldorf mit. In den ersten neun Monaten des Jahres ging die Rohstahlproduktion im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent auf knapp 32 Millionen Tonnen zurück. Im Gesamtjahr 2017 hatten die deutschen Stahlkocher ihre Produktion noch um 2,9 Prozent auf knapp 43,3 Millionen Tonnen steigern können./uta/DP/nas