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Analyse im Blick

Deutsche Telekom-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Telekom-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der Deutsche Telekom-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26.13 EUR -0.50 EUR -1.88 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das dritte Quartal sei ex US-Geschäft erfreulich verlaufen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ex USA liege der freie Barmittelzufluss (FCF) nun über dem Jahresziel. Er lobte vor allem die starken Leistungskennzahlen für den Heimatmarkt Deutschland und für Europa.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:05 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 26,17 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 52,85 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 3.575.096 Deutsche Telekom-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 2,3 Prozent zu Buche. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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13:21 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
09:16 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
29.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.

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