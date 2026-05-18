Einstufung im Blick

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Deutsche Telekom-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der Conviction-Liste mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Der Quartalsbericht habe für Klarheit gesorgt hinsichtlich der strategischen Optionen der Bonner und der Wettbewerbssituation in den USA, schrieb Andrew Lee am Dienstag. Der Druck von Verizon sei, anders als von manchen Anlegern befürchtet, nicht gestiegen. So setzt Lee weiter auf durch die Tochter T-Mobile US getriebenes Wachstum und stetig steigende Markterwartungen.

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Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:42 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 29,19 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 37,03 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.779.862 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 9,0 Prozent. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 05:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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