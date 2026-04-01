DAX23.992 +0,8%Est505.950 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 -1,4%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.664 +0,4%Euro1,1721 +0,2%Öl95,75 -0,7%Gold4.776 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte: DAX fester -- Wall Street stabil erwartet -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- Software-Aktien, adidas, NIO, Lockheed Martin, Brown Forman im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Century Aluminum (CENX): Primäraluminium-Produzent profitiert vom US-Protektionismus und Energie-Boni! Pivotal-Point Nachverfolgung Century Aluminum (CENX): Primäraluminium-Produzent profitiert vom US-Protektionismus und Energie-Boni!
Bayer-Aktie etwas höher: OMV-Chef Alfred Stern soll Bayer-Aufsichtsrat werden Bayer-Aktie etwas höher: OMV-Chef Alfred Stern soll Bayer-Aufsichtsrat werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil