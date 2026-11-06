Deutsche Telekom-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Deutsche Telekom-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Robert Grindle.
Werte in diesem Artikel
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das US-Geschäft ausgeklammert, hätten die Resultate überzeugt, schrieb Robert Grindle in seiner am Freitag vorliegenden REaktion. Wesentliche Kennziffern in Deutschland und Europa seien stark ausgefallen.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 13:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 25,69 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 55,70 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.242.140 Deutsche Telekom-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 4,1 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com