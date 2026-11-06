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Deutsche Telekom-Analyse im Blick

Deutsche Telekom-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Deutsche Telekom-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Deutsche Telekom-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Robert Grindle.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25.66 EUR -0.66 EUR -2.51 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das US-Geschäft ausgeklammert, hätten die Resultate überzeugt, schrieb Robert Grindle in seiner am Freitag vorliegenden REaktion. Wesentliche Kennziffern in Deutschland und Europa seien stark ausgefallen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 13:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 25,69 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 55,70 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.242.140 Deutsche Telekom-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 4,1 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:31 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:16 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12:41 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.11.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
05.11.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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