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Analyse im Fokus

Deutsche Telekom-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Deutsche Telekom-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

JP Morgan Chase & Co. hat die Deutsche Telekom-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26.14 EUR -0.49 EUR -1.84 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. ?Ohne Berücksichtigung der bereits vorab gemeldeten Resultate der US-Mobilfunktochter T-Mobile US habe der Umsatz die Markterwartung um gut drei Prozent übertroffen, ?schrieb Akhil Dattani am Donnerstag. Gründe dafür seien vor allem die anhaltenden Lizenzerlöse aus der Fußball-WM und die guten Geschäfte durch den direkten Verkauf von Smartphones und Netzwerk-Hardware an Endkunden und Unternehmen, aber auch der Anstieg der Serviceumsätze.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 09:01 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 25,99 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 46,21 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 507.509 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 3,0 Prozent ein. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:46 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09:16 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
29.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital

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