Deutsche Telekom bekommt 2027 neuen Finanzchef
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BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom steht vor einem Wechsel im Finanzressort. Finanzchef Christian Illek werde den Konzern aus Altersgründen Ende April 2027 verlassen, teilte das DAX-Unternehmen am Mittwoch in Bonn mit. Dhananjay Mirchandani soll die Nachfolge zum 1. Mai 2027 antreten.
Mirchandani ist laut Mitteilung Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und seit 2019 für die Deutsche Telekom tätig. Seit 2024 leitet er das Konzern-Controlling. Zuvor war er den weiteren Angaben zufolge als Unternehmensberater und für Vodafone Deutschland tätig.
Zudem teilte die Deutsche Telekom weiter Personalveränderungen mit. So wurde Jan Hofmeyr zum neuen Vorstand Produkt und Technologie berufen./err/jha/
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|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
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