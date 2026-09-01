DAX 25.867 -0,4%ESt50 6.368 -0,0%MSCI World 4.933 -0,7%Top 10 Crypto 9,96 -0,4%Nas 26.100 -1,0%Bitcoin 66.357 -0,8%Euro 1,1582 -0,1%Öl 94,1 -0,6%Gold 4.336 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutsche Telekom bekommt 2027 neuen Finanzchef

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27.96 EUR -0.34 EUR -1.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom steht vor einem Wechsel im Finanzressort. Finanzchef Christian Illek werde den Konzern aus Altersgründen Ende April 2027 verlassen, teilte das DAX-Unternehmen am Mittwoch in Bonn mit. Dhananjay Mirchandani soll die Nachfolge zum 1. Mai 2027 antreten.

Werbung

Mirchandani ist laut Mitteilung Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und seit 2019 für die Deutsche Telekom tätig. Seit 2024 leitet er das Konzern-Controlling. Zuvor war er den weiteren Angaben zufolge als Unternehmensberater und für Vodafone Deutschland tätig.

Zudem teilte die Deutsche Telekom weiter Personalveränderungen mit. So wurde Jan Hofmeyr zum neuen Vorstand Produkt und Technologie berufen./err/jha/

Aktuelle Deutsche Telekom Aktie News

Werbung

Deutsche Telekom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.