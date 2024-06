Deutsche Telekom erhöht wöchentliches Volumen für Aktienrückkäufe

Ingmar Königshofen schaut sich die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Deutsche Telekom-Aktie in Grün: Berenberg bestätigt "Buy" für Deutsche Telekom-Aktie

Vonovia-Aktie dreht ins Plus: Vodafone und Vonovia schließen Infrastruktur-Vertrag

U.S. Cellular-Aktie +27 Prozent: T-Mobile US und Verizon verhandeln wohl über Teilkauf

April 2024: So schätzen Experten die Deutsche Telekom-Aktie ein

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Montagmittag

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Montagnachmittag an

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Montagvormittag

XETRA-Handel: MDAX liegt letztendlich im Plus

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag mit Abgaben

Decoding Verizon Communications's Options Activity: What's the Big Picture?

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Heute im Fokus

UBS hebt Ziel für Douglas an. Indexänderung: TUI steigt in den Stoxx-600 auf. Ford Europa fährt Serienproduktion seines ersten Elektroautos hoch. thyssenkrupp holt sich Grünstrom. Lufthansa: Erstattungen in dreistelliger Millionenhöhe für Flugausfälle während der Pandemie.