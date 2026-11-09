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Deutsche Telekom erweitert KI-Factory in München

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Deutsche Telekom AG
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DOW JONES--Die Deutsche Telekom will ihre KI-Fabrik im Münchner Tucherpark weiter ausbauen. Die erst im Februar in Betrieb genommene Industrial AI Cloud (KI-Fabrik) soll für knapp 250 Millionen Euro auf 20 Megawatt Leistung erweitert werden. Das gab Telekom-CEO Tim Höttges auf einer Pressekonferenz des Unternehmens in München bekannt. Was die derzeitige Kapazität ist, war nicht unmittelbar in Erfahrung zu bringen.

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Wie die Deutsche Telekom mitteilte, sollen zu den Nvidia Blackwell Systemen B200 weitere GPUs der neuesten Nvidia Blackwell Ultra Generation B300 hinzukommen und die Anzahl der Chips dieser Klasse somit verdoppelt werden. Aufgrund höherer Leistung steige die Rechenleistung noch deutlicher. Zudem werden in der KI-Fabrik weiterhin die Nvidia GPUs RTX PRO 6000 Blackwell Server-Edition eingesetzt.

Der Konzern reagiere damit auf die hohe Nachfrage nach leistungsfähiger KI-Infrastruktur. In der Münchener Industrial AI Cloud (KI-Fabrik) können Unternehmen, Startups, Forschung und der öffentliche Sektor KI-Anwendungen entwickeln, trainieren und produktiv einsetzen. Schon der erste Ausbauschritt habe die verfügbare KI-Rechenkapazität in Deutschland um 50 Prozent erhöht und sei bereits sieben Monate später ausgebucht. Daher habe die Telekom bereits im Mai mit der Planung weiterer Ausbaustufen begonnen.

Außerdem prüft die Telekom derzeit, mit Partnern ihr Engagement in Bayern auszuweiten. Die Gespräche befinden sich laut Mitteilung "in einer intensiven Phase", eine abschließende Investitionsentscheidung sei noch nicht gefallen. Voraussetzung für eine Umsetzung seien tragfähige finanzielle Rahmenbedingungen, eine belastbare Finanzierung und ein insgesamt wirtschaftlich tragfähiges Modell.

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Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 06:18 ET (11:18 GMT)

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.11.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
05.11.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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