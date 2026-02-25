Deutsche Telekom stellt für 2026 weiteres Wachstum in Aussicht
DOW JONES--Die Deutsche Telekom hat ihren Wachstumskurs im vierten Quartal 2025 fortgesetzt und für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht gestellt. Das bereinigte EBITDA AL sieht der DAX-Konzern in diesem Jahr auf rund 47,4 Milliarden Euro steigen. Der Free Cashflow AL soll auf rund 19,8 Milliarden Euro zulegen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie plant die Telekom mit rund 2,20 Euro.
Für das Schlussquartal 2025 wies die Telekom ein Umsatzwachstum von 2,5 Prozent auf 31,72 Milliarden Euro aus. Analysten hatten der Telekom im Mittel 31,275 Milliarden Euro Umsatz zugetraut. Auf ihrem Heimatmarkt ist die Telekom im vierten Quartal 2025 wieder gewachsen: Hier legte der Gesamtumsatz um 2,7 Prozent zu, nachdem der Umsatz dort im dritten Quartal um 1,8 Prozent zurückgegangen war, und um 1,3 Prozent sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal.
