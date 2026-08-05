Deutsche Telekom stockt Aktienrückkauf um bis zu 3 Mrd Euro auf
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DOW JONES-- Deutsche Telekom stockt Aktienrückkauf um bis zu 3 Mrd Euro auf Die Deutsche Telekom kauft deutlich mehr eigene Aktien zurück als zunächst geplant. Wie der DAX-Konzern mitteilte, stockt er sein Aktienrückkaufprogramm um bis zu 3 Milliarden Euro bis Jahresende auf. Die Rückkäufe können damit bis Ende 2026 bis zu 5 Milliarden Euro erreichen.
Vom bislang laufenden Programm von 2 Milliarden Euro hat die Telekom bis einschließlich Mittwoch Rückkäufe im Volumen von 1,2 Milliarden Euro umgesetzt.
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DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 00:32 ET (04:32 GMT)
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