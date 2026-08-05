DAX 26.126 -0,3%ESt50 6.477 -0,1%MSCI World 4.982 +0,1%Top 10 Crypto 8,52 ±0,0%Nas 26.363 -0,8%Bitcoin 56.117 +0,4%Euro 1,1548 -0,0%Öl 79,2 -0,3%Gold 4.265 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutsche Telekom stockt Aktienrückkauf um bis zu 3 Mrd Euro auf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27.99 EUR 0.60 EUR 2.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES-- Deutsche Telekom stockt Aktienrückkauf um bis zu 3 Mrd Euro auf Die Deutsche Telekom kauft deutlich mehr eigene Aktien zurück als zunächst geplant. Wie der DAX-Konzern mitteilte, stockt er sein Aktienrückkaufprogramm um bis zu 3 Milliarden Euro bis Jahresende auf. Die Rückkäufe können damit bis Ende 2026 bis zu 5 Milliarden Euro erreichen.

Werbung

Vom bislang laufenden Programm von 2 Milliarden Euro hat die Telekom bis einschließlich Mittwoch Rückkäufe im Volumen von 1,2 Milliarden Euro umgesetzt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 00:32 ET (04:32 GMT)

Aktuelle Deutsche Telekom Aktie News

Werbung

Deutsche Telekom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.07.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
27.07.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
21.07.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG