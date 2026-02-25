DAX25.093 -0,3%Est506.166 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.503 ±-0,0%Euro1,1809 ±-0,0%Öl70,99 ±0,0%Gold5.190 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Nordex A0D655 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Allianz 840400 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Telekom übertrifft eigene Ziele 2025 marginal

26.02.26 07:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
33,85 EUR 0,40 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Britta Becks

DOW JONES--Die Deutsche Telekom hat ihre eigenen Ziele im vergangenen Jahr auf Basis konstanter Wechselkurse marginal übertroffen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wuchs er 2025 organisch, also ohne den Einfluss von Wechselkursveränderungen und des Konsolidierungskreises, um 4,2 Prozent auf 119,1 Milliarden Euro. Bei den Service-Umsätzen betrug der organische Zuwachs 3,8 Prozent.

Wer­bung

Das bereinigte EBITDA AL stieg organisch um 4,7 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Die berichteten Wachstumsraten fielen in erster Linie wegen des im Jahresvergleich schwächeren US-Dollar mit 2,9 Prozent beim Umsatz, 2,9 Prozent bei den Service-Umsätzen und 2,8 Prozent beim bereinigten EBITDA AL niedriger aus. Der Free Cashflow AL fiel mit 19,5 Milliarden Euro um 2,0 Prozent höher aus als im Vorjahr.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf 2,00 (Vorjahr 1,90) Euro. Hier hatte die Telekom rund 2,00 Euro in Aussicht gestellt. Beim Free Cashflow AL hatte sich der Bonner Konzern zuletzt rund 20,1 Milliarden Euro zum Ziel gesetzt und beim bereinigten EBITDA AL rund 45,3 Milliarden. Legt man für die bei der Prognose angegebenen Wechselkurse zugrunde, erreichte das bereinigte EBITDA AL 45,5 Milliarden Euro und der Free Cashflow AL 20,2 Milliarden Euro.

Die Prognose der Deutschen Telekom basiert aus Gründen der Vergleichbarkeit auf konstanten Wechselkursen. Für die Prognose des Jahres 2025 wurde der Dollar-Kurs mit dem Vorjahreswert von 1,08 Dollar je Euro angesetzt; am Ende stand der Wechselkurs jedoch bei 1,13 Dollar je Euro. Beim bereinigten EBITDA AL machte der Umrechnungseffekt im Gesamtjahr 2025 den Angaben zufolge rund 1,18 Milliarden Euro aus.

Wer­bung

Ihren Dividendenvorschlag hatte die Deutsche Telekom bereits im November bekannt gegeben. Für 2025 will sie demnach 1,00 Euro je Aktie zahlen nach 0,90 Euro im Jahr davor.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 01:43 ET (06:43 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
09:11Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.02.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
12.02.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
12.02.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
12.02.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:11Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.02.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
12.02.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
12.02.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
12.02.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen