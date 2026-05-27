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Deutsche Telekom und Verdi erzielen Tarifeinigung

28.05.26 18:45 Uhr
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Aktien
Deutsche Telekom AG
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DOW JONES--Verdi und die Deutsche Telekom haben sich in der vierten Verhandlungsrunde auf ein Tarifergebnis geeinigt, das laut der Gewerkschaft deutliche Entgeltsteigerungen, eine Verlängerung des Kündigungsschutzes und erstmalig einen Mitgliederbonus enthält. "Die Verlängerung und Ausweitung (auf weitere Gesellschaften) des Schutzes vor betriebsbedingten Kündigungen bis Ende 2028 bietet in Zeiten der digitalen Transformation mehr Sicherheit für die Beschäftigten; das war uns wichtig", sagte Verdi-Verhandlungsführer Frank Sauerland. "Daneben konnten wir eine solide Entgeltsteigerung vereinbaren, bei der die Einkommen in drei Stufen dauerhaft erhöht werden."

Mehr Solidarität werde durch das Zusammenwachsen bisher gespaltener Tarifbereiche erreicht, so Sauerland weiter. Die Telekom-Gesellschaften PVG und DT SE würden nicht nur in das Ergebnis integriert, sondern es würden auch die unterschiedlichen Laufzeiten angepasst. "Der zentrale Meilenstein ist die erstmalige Umsetzung eines exklusiven Mitgliederbonus für Verdi-Mitglieder", fügte Sauerland hinzu. Betriebsbedingte Kündigungen sind für die gesamte Laufzeit des Tarifvertrags (33 Monate bis 31. Dezember 2028) ausgeschlossen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 12:45 ET (16:45 GMT)

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