06.08.26 06:48 Uhr

BONN (dpa-AFX) - Deutsche Telekom weitet Aktienrückkaufprogramm deutlich aus Die Deutsche Telekom will wegen des zuletzt schwachen Aktienkurses im laufenden Jahr deutlich mehr eigene Anteile am Markt zurückkaufen als bislang geplant. Das Aktienrückkaufprogramm in diesem Jahr werde um 3 auf 5 Milliarden Euro aufgestockt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bonn mit. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Telekom eigene Aktien für rund 1,2 Milliarden Euro zurückgekauft./zb/jha/

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