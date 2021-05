Deutsche Telekom will Mehrheit an US-Geschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom strebt einen Mehrheitsanteil am lukrativen US-Geschäft an. "Wir werden uns in den USA die Mehrheit sichern", sagte CEO Tim Höttges während der Pressekonferenz zum Kapitalmarktag. Wann und unter welchen Bedingungen die Mehrheit erworben werden soll, sei noch nicht entschieden. Die Telekom profitiert seit Jahren von starken Geschäften in den USA, wo T-Mobile mit einer aggressiven Preispolitik stetig Marktanteile erobert.

Der Bonner Konzern hatte mit dem japanischen T-Mobile-US-Aktionär Softbank eine Kaufoption über 101 Millionen T-Mobile-Aktien geschlossen. Die Option läuft bis Mitte 2024. Die Telekom kann die Anteile zu einem niedrigeren Kurs erwerben als dem aktuellen Aktienkurs. Aktuell hält die Telekom rund 43 Prozent an T-Mobile US.

Anfang dieser Woche hatte das Handelsblatt unter Berufung auf Kreise des Unternehmens berichtet, dass sich die Telekom dauerhaft im US-Mobilfunkmarkt festsetzen und die Beteiligung an T-Mobile US auf eine Mehrheit aufstocken wolle.

May 20, 2021 04:49 ET (08:49 GMT)