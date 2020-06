Deutsche Wirtschaft in Russland für Lockerungen bei EU-Einreisestopp

MOSKAU (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft in Russland fordert von der EU eine Lockerung des wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreiseverbots. "Es ist an der Zeit, dass Deutschland und die Europäische Union nun auch die Visavergabe für russische Geschäftsleute wieder aufnehmen", sagte der Chef der deutsch-russischen Auslandshandelskammer (AHK), Matthias Schepp, am Donnerstag in Moskau. Das gelte auch umgekehrt für Russland, dass deutsche und europäische Geschäftsreisende wieder einreisen könnten.

Die russische Regierung habe aber in den vergangenen Wochen flexibel und offen auf Forderungen reagiert, in Russland arbeitenden Managern und Experten aus dem Ausland die Wiedereinreise ins flächenmäßig größte Land der Erde zu ermöglichen. "Ein freier Reiseverkehr unter Beachtung von Quarantäne und Covid-19 Tests werden zusätzlich helfen und wie ein zweites Konjunkturprogramm wirken", sagte Schepp mit Blick auf Unterstützungsprogramme der Regierungen für die Wirtschaft.

Die EU-Botschafter der EU-Staaten hatten am Mittwoch über Kriterien für Länder beraten, aus denen die Einreise in die EU ab Juli wieder erlaubt sein soll. Oberstes Kriterium soll demnach die epidemiologische Lage vor Ort sein. Danach dürfte für Länder wie Russland, Brasilien und die USA das Einreiseverbot weiterhin bestehen bleiben. Die Diskussion darüber soll am Freitag fortgesetzt werden.

Um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen, hatten sich Mitte März alle EU-Staaten außer Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf geeinigt, nicht zwingend notwendige Reisen in die EU zunächst zu verbieten. Der Einreisestopp war mehrfach verlängert worden und gilt derzeit bis Ende Juni.

In Russland kommen jeden Tag mehr als 7000 Corona-Neuinfektionen hinzu. Mittlerweile gibt es mehr als 600 000 Fälle - so viel wie in keinem anderen Land Europas. Russlands Grenzen sind seit Wochen geschlossen. Am Donnerstagmorgen landete ein zweiter Sonderflug der deutschen Wirtschaft in Moskau. Vor zwei Wochen gab es die erste Rückkehraktion für Geschäftsleute, die in Russland arbeiten.

Die AHK ist nach eigener Angaben mit mehr als 900 Mitgliedern der größte ausländische Wirtschaftsverband in Russland. Deutsche Unternehmen hatten demnach mit Direktinvestitionen von 3,3 Milliarden Euro im Jahr 2018 und 2,1 Milliarden Euro 2019 Rekordwerte erreicht./cht/DP/fba