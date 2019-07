Deutsche Wirtschaft in Sorge - Gefahr von Chaos-Brexit steigt mit Johnson

Berlin (Reuters) - Für die deutsche Wirtschaft ist mit Boris Johnson als designiertem Premierminister die Gefahr eines ungeregelten EU-Ausstiegs der Briten gestiegen.

"Bei einem harten Brexit drohen überall an den Grenzen zu Großbritannien Kontrollen den Warenfluss zu stoppen", sagte der Präsident des Großhandelsverbands BGA, Holger Bingmann. Das würde Chaos verursachen. Die Unternehmen sollten sich darauf einstellen: "Eine gute Vorbereitung bleibt das Gebot der Stunde", sagte der Hauptgeschäftsführer des deutschen Industrieverbands BDI, Joachim Lang.

Die Wirtschaft leidet bereits unter der Unsicherheit, wann und unter welchen Umständen Großbritannien aus der EU austritt. Von Januar bis Mai 2019 exportierten deutsche Unternehmen Waren im Wert von rund 35 Milliarden Euro ins Vereinigte Königreich. Das sind 2,3 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Importe gingen sogar um sechs Prozent zurück. Großbritannien ist damit nur noch der siebtwichtigste Handelspartner für Deutschland. 2017 lag das Land noch auf Rang fünf.

Der Brexit-Hardliner Johnson setzte sich am Dienstag in der Stichwahl der Konservativen um den Parteivorsitz mit deutlicher Mehrheit gegen Außenminister Jeremy Hunt durch. Am Mittwoch soll er zum Premierminister ernannt werden. Der 55-jährige Ex-Außenminister folgt auf die glücklose Regierungschefin Theresa May, die im Unterhaus keine Mehrheit für den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag zustande brachte. Johnson will anders als May notfalls ohne Austrittsvertrag raus aus der EU: "Wir werden den Brexit am 31. Oktober hinbekommen."

Die Wirtschaft hoffe, dass sich seine Politik von der bisherigen Rhetorik unterscheiden werde, sagte der Hauptgeschäftsführer des Maschinenbauverbandes VDMA, Thilo Brodtmann. Auch die deutsche Industrie hofft auf Mäßigung im neuen Amt: "Drohungen aus London sind schädlich und kommen wie ein Bumerang zurück", so BDI-Lobbyist Lang. "Das Austrittsabkommen darf nicht neu verhandelt werden." Der Außenhandelsverband BGA will gleichzeitig aber flexibel bleiben: "Trotzdem sollte man sich in Brüssel darauf verständigen, dass eine Fristverlängerung unter den richtigen Voraussetzungen möglich bleibt, sofern damit ein ungeordneter Austritt abzuwenden ist", sagte BGA-Chef Bingmann. "Ein Brexit ohne ein Freihandelsabkommen wäre eine Katastrophe für Großbritannien und auch nicht wünschenswert für Europa."