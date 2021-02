Deutsche Wirtschaft investiert weiterhin in Russland

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat während der Corona-Krise weiterhin in Russland investiert. Nach Rekord-Direktinvestitionen in den Jahren 2018 und 2019 flossen in den ersten drei Jahresquartalen 2020 rund 1,3 Milliarden Euro an deutschen Nettoinvestitionen in den russischen Markt, erklärte die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer.

"Der deutsche Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft - und auch seit vielen Jahrzehnten die treibende Kraft bei deutschen Russland-Investitionen", erklärte Maxim Schachow, Russland-CEO des familiengeführten Automobilzulieferers Schaeffler und Vorsitzender des neu gegründeten Mittelstandskomitees der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK).

Mehrere Großprojekte wurden in Russland umgesetzt. Im südrussischen Krasnodar erweitert der Landtechnikhersteller Claas seine Mähdrescherproduktion und der westfälische Logistikdienstleister Rhenus baut ein Logistikzentrum. Bei St. Petersburg eröffnete das fränkische Familienunternehmen Knauf eine neue Produktionslinie für 50 Millionen Euro und in der Nähe von Moskau weihte der saarländische Einzelhändler Globus einen neuen Logistik-Hub für 50 Millionen Euro ein.

Laut Zahlen der Bundesbank waren die deutschen Direktinvestitionen in Russland im zweiten Quartal 2020 jedoch so niedrig wie noch nie in den vergangenen 20 Jahren.

February 01, 2021 04:29 ET (09:29 GMT)