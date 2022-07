Deutsche Wirtschaft kritisiert Gigabitstrategie der Regierung

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Vor der Verabschiedung der Gigastrategie durch das Bundeskabinett hat die deutsche Wirtschaft scharfe Kritik an dem Maßnahmenpaket von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) geübt. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) bezweifelt, dass die Regierung damit die flächendeckende Abdeckung mit schnellem Internet bis 2030 erreichen kann. Der Digitalverband Bitkom warnte, dass der privatwirtschaftliche Ausbau abgewürgt würde. Der Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) monierte, dass trotz einiger positiver Ansätze die Strategie insgesamt nicht ausreiche, um die Ausbauziele der Bundesregierung zu erreichen.

"Die Richtung der vorgeschlagenen Maßnahmen stimmt, für eine flächendeckende Gigabit-Infrastruktur bis 2030 sind sie unzureichend. Die Bundesregierung lässt die Chance ungenutzt, dass privatwirtschaftlicher und staatlich geförderter Netzausbau effizienter Hand in Hand gehen", erklärte Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung. Es fehle eine rechtlich bindende Potenzialanalyse für die Priorisierung staatlicher Mittel und die für Unternehmen essenzielle Planungssicherheit.

Mit der Gigabitstrategie soll bis Ende 2030 eine flächendeckende Glasfaserversorgung erreicht werden. Bis zum Jahr 2030 soll demnach "Glasfaser bis ins Haus" und der neueste Mobilfunkstandard überall dort vorhanden sein, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind. In einem ersten Schritt solle bis Ende 2025 die Anzahl der Glasfaseranschlüsse verdreifacht werden. Außerdem solle mindestens die Hälfte der Haushalte und Unternehmen mit FTTB/H versorgt sein.

BDI fordert Beschleunigungsturbo

Laut BDI soll nur diejenigen Regionen eine Förderung erhalten, für die es keine alternative Ausbauperspektive gibt. Investitionen von Unternehmen drohten durch die angestoßene Förderwelle unnötig verdrängt zu werden. Außerdem müsse die Bürokratie verringert werden.

"Damit die Versorgung mit Gigabit-Netzen in der Fläche kein Wunschdenken bleibt, braucht es dringend einen Beschleunigungsturbo im Bauen und Planen. Bund und Länder müssen baurechtliche Verfahren und Genehmigungsprozesse vereinheitlichen und digitalisieren", so Plöger.

Bitkom fürchtete Abwürgen von privatwirtschaftlichem Abbau

Der Digitalverband Bitkom monierte, dass Netzbetreiber mehr Tempo und weniger Bürokratie und zielgerichtete Förderung benötigen. Grundsätzlich seien die Voraussetzungen für einen beschleunigten Gigabit-Ausbau gut. Schon heute hätten nahezu zwei Drittel aller Haushalte Zugang zu Gigabit-Internet und 7,5 Millionen Haushalte können auf Glasfaser zugreifen. "Die Investitionsbereitschaft bei den Netzbetreibern ist groß", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Demnach stünden 10 bis 12 Milliarden Euro pro Jahr bis 2025 für den Ausbau der Gigabit-Infrastruktur bereit. "Dieses Potenzial muss genutzt und die hohe Ausbaudynamik unterstützt werden. Mit der jetzt vorgestellten Gigabit-Strategie laufen wir hingegen Gefahr, dass der privatwirtschaftliche Ausbau abgewürgt wird."

Die Gigabitstrategie des Bundes könne ihre Ziele nur erfüllen, wenn Bund und Länder gemeinsam mit den Netzbetreibern an einem Strang zögen. Bitkom fordert, dass drei große Hebel umgelegt werden müssten: die Digitalisierung und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, die Konzentration der Förderpolitik auf echte Bedarfsbereiche und den Abbau bürokratischer Hürden. "Die Gigabitstrategie muss in diesen Punkten noch enger an ihren Zielen ausgerichtet werden. Es geht um eine gemeinsame Kraftanstrengung von Politik, Verwaltung und den ausbauenden Netzbetreibern", so Bitkom.

