Deutsche Wirtschaft steuert auf softwarezentrierte Zukunft zu

Unternehmen in Deutschland, die mit den anhaltenden Auswirkungen der Coronapandemie sowie weiteren Krisen konfrontiert sind, bereiten sich auf eine Zukunft vor, in der Software für den Geschäftserfolg immer wichtiger wird. Dies meldet eine neue Studie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Next-Gen ADM Services report for Germany 2022” kommt zu dem Schluss, dass Unterbrechungen der Lieferkette, Chipknappheit, hohe Energiekosten und andere Herausforderungen die Unternehmen der meisten großen Branchen in Deutschland, einschließlich der Automobil-, Finanz- und Logistikbranche, dazu gebracht haben, die gestiegene Bedeutung von Software zu erkennen. Künftiges Wachstum wird von sicherer Software abhängen, die sowohl neue als auch überarbeitete Anforderungen an die Anwendungsentwicklung erfüllt, so ISG.

"Unternehmen in Deutschland investieren in die Anwendungsentwicklung, um den Wert ihrer Produkte, Dienstleistungen und Organisationen zu steigern”, sagt Anna Medkouri, ISG Partner in DACH. "In vielen Fällen treffen Unternehmen Outsourcing-Vereinbarungen, um die nötigen Softwareexpertise zu erlangen, mit der sich große Anwendungslandschaften schaffen lassen.”

Die zunehmende Nutzung von Cloud Computing ist ein Hauptgrund dafür, dass deutsche Unternehmen neue Anwendungen und Managed Services eingeführt haben. Obwohl sich Technologietrends in Deutschland langsamer durchsetzen als in Märkten wie den USA, hält der Bericht fest, dass die hiesigen Unternehmen erkannt haben, dass sie nicht für alle Lösungen eine lokale Infrastruktur benötigen. In dem Maße, wie der Einsatz neuer cloudbasierter Software nun zunimmt, haben sich auch die Rollen der Führungskräfte verändert: Während CIOs in der Regel die IT organisieren, übernehmen CTOs die Strategieentwicklung.

Für viele Unternehmen in Deutschland ist die Datenkonsolidierung ein weiteres Kernelement großer Anwendungsentwicklungsprojekte. Entsprechend hoch ist die Bedeutung der Datenkonsolidierung in den Portfolios der ADM-Dienstleister, so ISG. Unternehmen nutzen Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und robotergestützte Prozessautomatisierung, um zuvor isolierte oder unzugängliche Kundendaten zusammenzuführen und auf dieser Grundlage wirtschaftlich verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.

"KI wird zu einem integralen Bestandteil der Anwendungsentwicklung ”, sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Sie hilft Unternehmen, den Entwicklungsprozess zu organisieren und zu beschleunigen, bis hin zum Testen von Anwendungen und dem Erstellen von Bedarfsprognosen im Infrastrukturbereich.”

Cybersicherheitsaspekte spielen in den Anwendungsstrategien von Unternehmen in Deutschland eine immer größere Rolle, was zum Teil auch auf die Doppelkrise aus Pandemie und Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist, heißt es in dem Bericht. Die Zahl groß angelegter Cyberangriffe hat in den letzten Jahren zugenommen, da viele Unternehmen IoT-Geräte integrieren. Zudem hat der Anstieg der Telearbeit den Bedarf an Konnektivität über öffentliche Netze erhöht. Neue Technologien wie das Quantencomputing erweisen sich als Optionen, um die Sicherheit von Anwendungen zu erhöhen.

Zudem untersucht der Bericht eine Reihe weiterer ADM-Trends in Deutschland. Hierzu zählen die zunehmende Konzentration der Provider auf Nachhaltigkeit - was von vielen Kundenunternehmen derzeit noch nicht in gleichem Maße geteilt wird - und die steigende Nutzung von Nearshore- und Offshore-Dienstleistungszentren.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Next-Gen ADM Services report for Germany 2022” bewertet die Fähigkeiten von 52 Anbietern in fünf Marktsegmenten. Diese sind "Agile Application Development Outsourcing", "Agile Application Development Projects", "Application Managed Services", "Application Quality Assurance" und "Continuous Testing Specialists".

Die Studie stuft Accenture, Capgemini, Cognizant, HCL und Wipro in jeweils drei Marktsegmenten als "Leader" ein. Atos, Infosys, Materna und msg Systems erhalten diese Einstufung in je zwei Marktsegmenten. Arvato Systems, Datagroup, DXC Technology, Tech Mahindra und Zeiss Digital Innovation sind "Leader" in je einem Segment.

Zudem wird DXC Technology in insgesamt zwei Segmenten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um ein Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. Hexaware, LTI und Mindtree sind "Rising Stars" in je einem Marktsegment.

Eine bearbeitete Version der Studie steht bei Zeiss Digital Innovation zum Download bereit.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Next-Gen ADM Services report for Germany 2022” ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

