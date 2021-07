Deutsche Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 1,5 Prozent

WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach der Vollbremsung zu Jahresbeginn in der Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal an Tempo gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten allerdings im Schnitt ein noch deutlicheres Wachstum erwartet./mar/DP/jha