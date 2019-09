Deutsche Wohnen schlägt Tesla und Wirecard

Liebe Leser, unser neues TURBO-Depot ist vor wenigen Tagen gestartet und wir freuen uns direkt über zahlreiche Abonnenten. Noch mehr freuen wir uns natürlich für die, die schon dabei sind, über den Start. Denn – Wirecard und Deutsche Wohnen sind die ersten Positionen gewesen. Erworben am 28.8. Bei Deutsche Wohnen passte alles zu unserem Ansatz – Antizyklik, Behavioral Finance, Markterfahrung und diverse Sentimentindikatoren. Deshalb dieser Trade. Was kam raus? 73% Plus in 2 Tagen in unserem ersten Trade. Wir sind happy mit Ihnen und Euch, dass das Depot so schön anläuft und so soll es weitergehen. Die Position auf Wirecard ist noch drin, auch diese entwickelt sich, wenngleich Wirecard der Deutschen Wohnen bisher das Wasser nicht reichen kann. Etwas früh waren wir im Short auf die Nasdaq, doch am Freitag haben wir die kurzfristige Schwächephase für einen Gewinn von acht Prozent genutzt. Trades dieser Art und der schnellen Sorte also wie gesagt ab sofort in unserem „Turbo-Depot“. Auf gutes Gelingen und einen schönen Freitag. PS: Als neuen Trade nehmen wir Gold auf. Wieso und welche Richtung – alles bei uns. Die Kostenstruktur sieht wie folgt aus:

Der Kostenpunkt – 25,99 Euro, wenn Sie monatlich dabei sind, 19,99 Euro wenn Sie uns jährlich die Treue halten – hier. Oder Sie nehmen unser Kombi-Paket aus Börsenbrief und Turbo-Depot. Dann zahlen Sie 35,98 bzw. 40,98 Euro.

Unsere abgeschlossenen Transaktionen: