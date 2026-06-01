DAX24.910 ±0,0%Est506.287 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3100 +0,8%Nas26.376 -1,2%Bitcoin55.908 -1,0%Euro1,1597 -0,1%Öl78,94 -0,5%Gold4.332 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 BMW 519000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX kaum bewegt -- BMW kappt Prognose kräftig -- Novo Nordisk, HENSOLDT, VW, Softbank, SpaceX, Halbleiter-Aktien, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX trotz schwachem Auto-Sektor stabil - 25.000er-Marke bleibt im Blick Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX trotz schwachem Auto-Sektor stabil - 25.000er-Marke bleibt im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche zahlen 2025 erstmals überwiegend bargeldlos

17.06.26 11:59 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Deutsche Verbraucher haben ihre Zahlungen 2025 erstmals überwiegend bargeldlos getätigt. Wie die Bundesbank im Ergebnis einer aktuellen Studie zum Zahlungsverhalten mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 55 Prozent aller erfassten Einkäufe bargeldlos bezahlt. Bei 45 (2023: 51) Prozent der Zahlungen kam demnach Bargeld zum Einsatz und bei 26 Prozent die Debitkarte.

Auf Platz drei der am häufigsten eingesetzten Zahlungsmittel folgten mobile Bezahlverfahren wie zum Beispiel das Bezahlen mit dem Smartphone. Mobile Verfahren wurden für 10 (6) Prozent aller Zahlungen genutzt. Internetbezahlverfahren hatten einen Anteil von 6 (3) Prozent.

Gemessen an der Summe der bezahlten Beträge hatte die Debitkarte wie schon 2023 den größten Anteil. Dieser sank jedoch auf 28 (32) Prozent. Bargeld und Überweisungen kamen jeweils auf 23 Prozent des Umsatzes und lagen damit gemeinsam auf Platz zwei. Die Vielfalt an Zahlungsmitteln ist in den vergangenen Jahren nach Aussage der Bundesbank stetig gewachsen. Neben klassischen Verfahren wie Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen etablierten sich digitale Geldbörsen, app- und internetbasierte Bezahlverfahren.

Die Studie zeigt, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen an der Digitalisierung im Zahlungsverkehr teilhaben: Ältere Menschen, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, niedrigem Einkommen oder geringer digitaler Erfahrung nutzten häufiger Bargeld. Unabhängig von den persönlichen Vorlieben halten es 80 Prozent der Befragten für wichtig, dass weiterhin bar bezahlt werden kann.

"Vor diesem Hintergrund ist es ein zentrales Anliegen der Bundesbank, Bargeld als kostengünstiges, effizientes und inklusives Zahlungsmittel zu erhalten", erklärte Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz. Allerdings wurde Bargeld 2025 im öffentlichen Personennahverkehr und an Selbstbedienungskassen im Einzelhandel nicht mehr überall akzeptiert.

Bei 86 (81) Prozent der aufgezeichneten Käufe vor Ort war eine bargeldlose Zahlung möglich.

Laut Studie ist Apple Pay das meistgenutzte mobile Bezahlverfahren an der Ladenkasse. In den digitalen Geldbörsen der Befragten waren meist Kredit- und Debitkarten von Visa und Mastercard hinterlegt. Bei Internetbezahlverfahren dominierte Paypal mit einem Marktanteil von rund 86 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)