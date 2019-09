Deutsche zweifeln laut Umfrage an Wirksamkeit des Klimapakets

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage nicht von der Wirksamkeit des am Freitag vorgestellten Klimapakets überzeugt. Dass die Maßnahmen der großen Koalition einen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten, glauben in einer repräsentativen Emnid-Umfrage für Bild am Sonntag nur 34 Prozent. 62 Prozent glauben das nicht. Die meisten Maßnahmen halten sie aber überwiegend für richtig.

So sagten 87 Prozent, sie hielten die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahn-Fahrkarten für "eher richtig". Nur 10 Prozent halten sie für "eher falsch". 54 Prozent finden das Verbot für neue Ölheizungen ab 2026 richtig, 34 Prozent falsch. 66 Prozent sind für die Erhöhung der Pendlerpauschale (35 statt 30 Cent ab dem 21. Kilometer), 24 Prozent dagegen. 68 Prozent sind für eine höhere Steuer im Luftverkehr, 25 Prozent dagegen. Negativ sehen die Deutschen nur die Verteuerung von Benzin und Diesel. Diese halten 38 Prozent für richtig, 54 Prozent für falsch.

Emnid befragte am 20. September insgesamt 500 repräsentativ ausgewählte Personen.

