Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Mittag vor

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 12,31 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,23 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.332.677 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 69,79 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.918,00 EUR – ein Plus von 15,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 02.02.2023 gerechnet. Deutsche Bank dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2021 aus.

