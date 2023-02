Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag nahe Nulllinie

Mit einem Kurs von 12,21 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,28 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,23 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 171.358 Deutsche Bank-Aktien.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. 16,59 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,00 EUR angegeben.

Deutsche Bank ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 6.918,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Bank am 02.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

