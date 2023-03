Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Mittwochmittag

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 11,77 EUR nach. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,68 EUR ab. Mit einem Wert von 11,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.864.448 Deutsche Bank-Aktien.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. 4,82 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (7,25 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 62,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,61 EUR aus.

Am 02.02.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Umsatzseitig wurden 6.315,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

