Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Nachmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 16:22 Uhr 3,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.196.419 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 22,91 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,45 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 13,85 EUR an.

Am 27.01.2022 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,07 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,52 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,90 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2021 wird am 27.01.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,74 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Experte: Öl- und Gasaktien haben noch Luft nach oben

BMW: Vom Flugmotorenhersteller zu einem der umsatzstärksten Autobauer der Welt

Deutsche Bank-Aktie dennoch stark: Deutsche Bank in Spanien zu Millionenstrafe verurteilt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com