Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Mittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 22,31 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 22,31 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 22,33 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.021.351 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 23,54 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 5,54 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 45,00 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,679 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,04 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 30.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,60 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,83 EUR je Aktie belaufen.

