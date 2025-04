Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 22,14 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 22,14 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 22,34 EUR. Bei 22,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 3.956.195 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,35 Prozent. Bei einem Wert von 12,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 44,58 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,679 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 23,04 EUR angegeben.

Deutsche Bank veröffentlichte am 30.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14,60 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 29.04.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 29.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,83 EUR je Aktie aus.

