Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Mittag positiv

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 9,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 10,00 EUR. Bei 9,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 14.256.188 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2023 auf bis zu 12,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 19,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (7,25 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 37,16 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,41 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 02.02.2023. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.315,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 24.07.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

