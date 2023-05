Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag gefragt

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:35 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 9,94 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.256.188 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 19,57 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Abschläge von 37,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,41 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 6.315,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2024 erwartet.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com