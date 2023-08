Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag verlustreich

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 10,06 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 10,06 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 10,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,08 EUR. Bisher wurden heute 282.499 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Bei 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 18,64 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 38,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,55 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 27.04.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.680,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.328,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

