Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Freitagvormittag

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 10,10 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 10,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,11 EUR. Bei 10,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 179.919 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 22,40 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 7,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,23 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,65 EUR an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent auf 7.409,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.650,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Deutsche Bank dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

