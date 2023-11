Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 10,47 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 10,47 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,42 EUR. Zuletzt wechselten 1.844.553 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 18,09 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,66 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.100,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,03 EUR im Jahr 2023 aus.

