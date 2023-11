Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag in Grün

So bewegt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 10,51 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 10,51 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 10,54 EUR. Bei 10,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.266.649 Deutsche Bank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 15,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (7,95 EUR). Mit Abgaben von 24,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,66 EUR.

Am 25.10.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Am 30.01.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,03 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

