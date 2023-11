Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 10,39 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 10,39 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,42 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 183.486 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,00 Prozent. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR ab. Abschläge von 23,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,66 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 EUR, nach 0,57 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 7.100,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.918,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,03 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker