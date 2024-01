Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag an Fahrt

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 12,49 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 12,49 EUR zu. Bei 12,52 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,36 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.917.917 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 12,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,95 EUR fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,85 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 25.10.2023. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 7.100,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.918,00 EUR umsetzen können.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 2,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

