Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 12,42 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 12,42 EUR. Bei 12,42 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 12,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 386.362 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,47 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 0,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 7,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 36,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,85 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 25.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,56 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.918,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.100,00 EUR ausgewiesen.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 2,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Dezember 2023: Die Expertenmeinungen zur Deutsche Bank-Aktie

Experten mit überraschender Erklärung: Das steckt wirklich hinter der jüngsten Rally am Aktienmarkt

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Freitagmittag