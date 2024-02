Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Freitagvormittag vor

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 12,53 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 12,53 EUR. Bei 12,57 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 12,57 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 379.210 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 12,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,55 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,61 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,59 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.100,00 EUR gegenüber 6.918,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,01 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich letztendlich leichter

Deutsche Bank-Aktie steigt: Deutsche Bank erhöht trotz eines Gewinnrückgangs die Dividende - Stellenstreichungen geplant