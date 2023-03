Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Um 12:06 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 11,48 EUR ab. Bei 11,37 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,55 EUR. Bisher wurden heute 2.469.565 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Mit einem Zuwachs von 7,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,61 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.315,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

