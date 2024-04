Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 14,83 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 14,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 14,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.117.974 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 14,84 EUR markierte der Titel am 02.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,09 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,95 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,656 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,69 EUR aus.

Am 01.02.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 6.684,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.315,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,15 EUR fest.

