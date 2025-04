Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag nahezu unbewegt

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 22,26 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 22,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 22,33 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 21,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,10 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.887.606 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2025 auf bis zu 23,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 12,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,88 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,679 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,04 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 30.01.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,21 Prozent auf 14,60 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 vorlegen. Am 29.04.2026 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,83 EUR je Aktie.

