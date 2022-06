Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag leichter

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 02.06.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 10,23 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 10,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,32 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.186.353 Aktien.

Am 10.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,97 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.328,00 EUR gegenüber 7.222,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Deutsche Bank am 27.07.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 26.07.2023 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,77 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

"Greenwashing"-Vorwürfe: Deutsche-Bank-Fondstochter DWS wechselt Chef aus - DWS-Aktie sackt letztendlich ab

Deutsche Bank-Aktie etwas fester: Deutsche Bank-Chef drängt auf rasche Vollendung der Kapitalmarktunion

Deutsche Bank-Aktie gibt ab: Deutsche Bank und Fondstochter DWS von Ermittlern durchsucht

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com