Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag in Rot

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 9,86 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 9,86 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,75 EUR nach. Bei 9,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 4.360.130 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 20,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 26,47 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,55 EUR.

Am 27.04.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.680,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 7.328,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 23.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,97 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

