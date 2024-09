Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 14,71 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 14,71 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,71 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.874 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 9,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 55,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,665 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,16 EUR aus.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,43 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,23 Mrd. EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

